Spielmannszug beim St. Patrick’s Day dabei

Der Spielmannszug der Feuerwehr Ochsenhausen ist ins irische Killarney gereist. Wie schon 2009 nahmen die Spielleute auch an den Feierlichkeiten zum St. Patrick’s Day teil. Bereits im vergangenen Sommer hatten die Vorbereitungen für die Reise begonnen. Am Ende umfasste die Reisegruppe 60 Personen, darunter auch Angehörige der Altersabteilung und Freunde der Feuerwehrmusik.

Nach der Ankunft in Killarney stand die Besichtigung des dortigen Liebherr-Werks an. Am ersten außerhalb Deutschlands errichteten Standort werden Containerkrane gebaut. Am zweiten Tag erkundete die Reisegruppe die Dingle-Halbinsel im Südwesten des Landes. Tag drei stand ganz im Zeichen des Nationalfeiertags St. Patrick’s Day. An der Parade durch die Innenstadt von Killarney nahmen auch die Feuerwehrmusiker aus Ochsenhausen teil.

Nach drei erlebnisreichen Tagen folgte der Rückflug. Die Mitgereisten bedanken sich bei ihren Reiseplanern Stefan Prelisauer und Torsten Kallfass sowie bei Birgit und David Griffin: Die Tochter von Ehrenstabführer Walter Hörmann lebt seit vergangenem Sommer mit ihrem Mann und ihren Kindern in Irland. Gemeinsam organisierten sie vor Ort den Aufenthalt der Gäste aus Ochsenhausen.