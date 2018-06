Spielerische Annäherung an große Kunst

Das Schüleratelier gehört seit 2005 zum Begleitprogramm der dreimonatigen Großen Sommerausstellung im Fruchtkasten Ochsenhausen. Kinder wandeln auf den Spuren großer Künstler, erfahren auf unkomplizierte und spielerische Art etwas über deren Leben und Arbeit. Das Angebot, getestet bei der Marc-Chagall-Schau vor zehn Jahren, stieß von Anfang an auf Interesse. „Es hat sich gleich von 0 auf 100 entwickelt“, sagt Michael Schmid-Sax, Kulturamtsleiter der Stadt Ochsenhausen.

2007, zur Ausstellung mit Werken von Joan Miró, meldeten sich rund 100 Schulklassen – nie zuvor und danach waren es mehr. „Da waren wir ausgebucht“, sagte Schmid-Sax. 2015, zur Kunstrichtung Pop-Art und zu Künstlern wie Andy Warhol, Roy Lichtenstein und Robert Indiana, kamen bisher 20 Klassen. Doch jetzt, nach den Sommerferien, werden noch einige dazukommen.

Nachteil durch die Ferien

Dass die Ferien inmitten der von Anfang Juli bis Mitte Oktober laufenden Ausstellung liegen, ist ein Nachteil fürs Schüleratelier. Das wissen Schmid-Sax und Anne Burth, die zusammen mit Christina Pracht in diesem Jahr die Schülerateliers leiten. „Vor den Ferien ist in den Schulen noch viel los und im neuen Schuljahr muss man dort erst in Gang kommen“, sagt Burth, die lange Lehrerin an der Ochsenhauser Rottumtalschule war. Dennoch zeigt die Teilnahme von jährlich Dutzenden von Klassen – meist aus Grundschulen, aber auch aus weiterführenden Schulen –, dass das Angebot bei den Schulen ankommt.

An einem Septembervormittag ist eine vierte Klasse aus Berkheim im Fruchtkasten. Deren Lehrerin Christel Zülzke findet das Schüleratelier als „schöne Abwechslung zum Unterricht“. Ein Selbstläufer ist es aber nicht. Die Lehrer überlegen im Vorfeld, ob sich die laufende Ausstellung eignet, um sie in den Unterricht einzubauen – denn Vor- oder Nachbereitung in den Klassen gehört dazu. „Wir haben uns die Eröffnung angeschaut und den Katalog“, sagt Zülzke. Dann wurde diskutiert und entschieden.

Im Fruchtkasten bespricht Anne Burth mit den Berkheimer Viertklässlern zunächst die Regeln bei einem Museumsbesuch („nicht so laut sein, nichts anfassen, nicht rumrennen, einen Schritt Abstand zu den Werken“), dann erklärt sie in einfachen Worten die Pop Art und erläutert die Arbeit der Künstler anhand einiger Bilder. Der Engländer Peter Blake integrierte in sein Werk „Piccadilly Circus“ viele bekannte Comic-Figuren, die auch die Kinder kennen: Mickey Mouse, Pluto, Superman, Spiderman, Batman, Wonder Woman und andere. Fasziniert stehen die Kinder vor Blakes Bild.

Die Theorie ist aber nur ein Teil des Schülerateliers, wichtiger ist die Praxis. In einem Nebenraum der Ausstellung wandeln die Kinder auf den Spuren der Pop-Art-Künstler, stellen aus Kork Druckvorlagen her, die Alltagsgegenstände wie Äpfel zeigen und die sie dann mit bunten Farben bemalen und auf buntes Papier drucken. Die Mädchen und Jungen wirken nie gelangweilt oder abgelenkt und sind mit Eifer am Werk.

Burth bedauert lediglich die Zeit, die zur Verfügung steht. 90 Minuten dauert das Schüleratelier pro Klasse. Anders als in der Schule, in der sich über viele Stunden etwas entfalten kann, sind der Kreativität zeitliche Grenzen gesetzt. „Weniger ist da mehr. Deshalb muss man das Ganze lenken“, sagt Burth. Denn die Praxis soll auch zum Erfolg führen. „Die Kinder wollen ein befriedigendes Ergebnis sehen.“ Es gelingt. Am Ende des Workshops liegen viele kleine, bunt bedruckte Kunstwerke der Berkheimer Schüler zum Trocknen auf dem Boden, unterhalb der Arbeiten der berühmten Pop-Art-Künstler an den Wänden.

Anregungen für ihr Schüleratelier hatten sich die Ochsenhauser einst in anderen Museen geholt. „Da laufen ähnliche Geschichten“, so Schmid-Sax. Man griff sie auf und wandelte sie um in ein Angebot, das im Fruchtkasten umsetzbar ist. Dem Kulturamtsleiter ist das Schüleratelier ein großes Anliegen. Nicht zuletzt deshalb, weil einige Kinder „aus Elternhäusern kommen, die den Weg sonst nie in eine Galerie oder ein Museum finden“.

Das Schüleratelier ist ein Angebot für Schulen und in verkürzter und noch spielerischer Form auch für Kindergärten. Weitere Informationen und Buchungen bei Michael Schmid-Sax von der Stadtverwaltung Ochsenhausen, Telefon 07352/9220-22, E-Mail schmid-sax@ochsenhausen.de.