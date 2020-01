Der Arbeitskreis Spurwechsel Ochsenhausen veranstaltet Spielenachmittage im Altenzentrum Goldbach in Ochsenhausen. Interessierte treffen sich dienstags von 14 bis 17 Uhr in der Cafeteria im Altenzentrum Goldbach. Der Spielenachmittag findet statt am 7., 14., 21., 28. Januar, 4., 11., 18. Februar und 3., 10., 17., 24., 31. März. Mitspieler für die Kartenspiele Skat, Binokel, 66 und Schafkopf werden gesucht.