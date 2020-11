Spezielle Übungen für besseren Schlaf

Eine Einführung in das Sounder-Sleep-System mit Ulrike Rosenfeld bietet das Bildungswerk Ochsenhausen am Samstag, 21. November, von 14 bis 17.30 Uhr im Fürstenbau in Ochsenhausen an. Die Kursgebühr beträgt 32,40 Euro. Das Sounder-Sleep-System sei eine einfache Methode mit großem Effekt, heißt es in der Ankündigung.

Spezielle Übungen würden helfen, nachhaltig besser schlafen zu lernen, sprich leichter einzuschlafen, durchzuschlafen und ausreichend zu schlafen. „Dabei werden kleine, langsame und behutsame Bewegungen eingesetzt.“ Mitgebracht werden müssen eine Matte, warme und bequeme Kleidung, eine Decke, ein kleines Kissen und eine Tasse.