Spendenaktion statt Benefizkonzert

Mit einer Spende hat der Fanfarenzug Ochsenhausen (FZO) den Verein „Zusammen Berge versetzen“ unterstützt. Die Aktion war der Ersatz für das ansonsten jährlich stattfindende Benefizkonzert.

Der FZO veranstaltet seit mehreren Jahren im November sein Benefizkonzert. In den Vorjahren hatten drei Livebands wie Stinger, Red Gang und Out of my Head ohne Gage ihr Bestes gegeben. Dadurch konnte der FZO eine beachtliche Summe an unterschiedliche Institutionen spenden. In dieser aktuellen, nicht wünschenswerten Lage konnte der FZO im November das Benefizkonzert wieder nicht stattfinden lassen.

Aus diesem Grund hat der FZO mit seinen Mitgliedern eine Spendenaktion gestartet, um nochmals wie im Jahr zuvor an den Verein „Zusammen Berge versetzen“. aus Eberhardzell zu spenden. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen aus der Region zu unterstützen, die aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls oder anderer Schicksalsschläge auf Hilfe angewiesen sind, und kostspielige Therapien, Hilfsmittel jeglicher Art oder Lebensträume zu verwirklichen. Durch Spenden und Sponsoren versucht der Verein, dies finanziell zu fördern oder nach Möglichkeit komplett zu übernehmen.

Nun konnte der FZO dem Verein einen Scheck in Höhe von 2380 Euro zu überreichen. Durch Spenden der Mitglieder kamen 1430 Euro zusammen. Der FZO wiederum spendete 500 Euro und 450 Euro kamen vom Geschäft „Ox-line“ aus Ochsenhausen.