Spenden kommen Kindern aus aller Welt zugute

Auch in diesem Jahr konnten die Sternsinger aus Mittelbuch den Segen nur aus der Ferne erteilen. Aufgrund der vielen Infektionen in Mittelbuch hatte man sich entschlossen, den Sternsingersegen auf den Gottesdienst am Dreikönigstag zu beschränken. Die Kinder hatten mit den Verantwortlichen ein Video erstellt, in dem sie in Gedichtform einen kreativen Spendenaufruf starteten. Zahlreiche Mittelbucher waren dem Aufruf gefolgt und konnten den Segen der Sternsinger im Dreikönigsgottesdienst live empfangen. Den Januar hinweg können Spenden auch weiterhin an bekannten Stellen – beim Pfarrbüro oder per Überweisung– im Mittelbucher Dorfladen oder bei den Verantwortlichen abgegeben werden. Die Spenden werden durch die Mittelbucher Sternsingergruppe an das Kindermissionswerk übermittelt, um so Kinder in aller Welt zu unterstützen.

Foto: Privat