Spende für Kinder in Ecuador

Schüler der Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten sammelten mit verschiedenen Aktionen stolze 450 Euro. Die SMV der Schule konnte diesen Betrag an die Rektorin Antje Licht übergeben und damit, wie schon viele Jahre zuvor, ein soziales Projekt in Südamerika unterstützen. Jardin del Eden ist eine Initiative, die bestrebt ist, Kindern und Jugendlichen in Ecuador ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.