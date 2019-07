Spende für Ochsenhauser Schulen

Die Netze BW ruft seit dem vergangenen Jahr dazu auf, ihr den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mittels elektronischer Medien mitzuteilen. Als Anreiz verspricht der Netzbetreiber, das dadurch eingesparte Porto einer gemeinnützigen Einrichtung vor Ort zu spenden. Das Versprechen wurde nun in Ochsenhausen eingelöst, wo 828,90 Euro zusammengekommen waren. Der Betrag kommt laut Pressemitteilung der Stadt Ochsenhausen zu gleichen Teilen dem Förderverein der Realschule und den Freunden und Förderern der Grundschule zugute. Stefan Rueß vom Förderverein der Realschule und Simon Bentele von den Freunden und Förderern der Grundschule nahmen in Anwesenheit von Bürgermeister Andreas Denzel den Spendenscheck von Jürgen Müller von der Netze BW entgegen. „Wir freuen uns, dass wir damit die von uns geförderten Schulen noch besser unterstützen können“, so Stefan Rueß und Simon Bentele unisono.