Der Ortsverein Ochsenhausen der SPD lädt am Montag, 19. Februar, alle Neumitglieder zu einem Treffen ins Gasthaus Adler in Ochsenhausen ein. In den vergangenen Wochen, teilt der Ortsverein mit, seien ein gutes Dutzend Neumitglieder beigetreten. Deshalb lädt der Vorstand zur Mitgliederversammlung ein, um mit den „Neuen“ ins Gespräch zu kommen. Beginn ist um 19 Uhr.