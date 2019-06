Spannender Auftakt für die TTF Liebherr Ochsenhausen

Der Saisonauftakt der TTF Liebherr Ochsenhausen hat es in sich. Zunächst wurde dem amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger in der ersten Pokalrunde Neuling und Lokalkonkurrent TTC Neu-Ulm zugelost, dann gab die Tischtennis-Bundesliga bekannt, dass Ochsenhausen am ersten Spieltag auf den 1. FC Saarbrücken trifft – jene Mannschaft, der die TTF im letztjährigen Finale gegenüber standen. Angesetzt ist Spieltag Nummer eins auf den 17. August.

Die neue Saison der Tischtennis-Bundesliga gleich mit einem Kracher: Am 1. Spieltag kommt es am 17. August zur Neuauflage des letztjährigen Finals zwischen dem Doublegewinner TTF Liebherr Ochsenhausen und dem 1. FC Saarbrücken. Im Finale der vergangenen Saison hatten sich die TTF Liebherr Ochsenhausen durchgesetzt: Vor 3000 Fans in der Frankfurter Fraport-Arena entschieden Simon Gauzy, Hugo Calderano und Stefan Fegerl drei hart umkämpfte Matches zum 3:0-Sieg für sich, sodass die Oberschwaben zum ersten Mal nach 2004 den Pokal in die Höhe stemmen durften.

Gleich im ersten Spiel der neuen Runde kommt es nun zum Wiedersehen, am 17. August 2019 tritt der 1. FC Saarbrücken um Patrick Franziska ab 19 Uhr bei den TTF an und sinnt auf Revanche.

Borussia Düsseldorf empfängt zum Auftakt den Post SV Mühlhausen zum Duell der Champions-League-Teilnehmer. Der TTC Neu-Ulm feiert derweil sein Debüt bei einem Auswärtsspiel. Der Neuling, der in seine erste Saison in der TTBL startet, tritt beim ASV Grünwettersbach an. Zudem startet am Samstagabend der TSV Bad Königshofen, der den TTC Zugbrücke Grenzau empfängt. Komplettiert wird der Spieltag durch zwei Sonntagsspiele, die wie gewohnt um 15 Uhr stattfinden: Der SV Werder Bremen mit Neuzugang und Vizeweltmeister Mattias Falck wartet auf Jülich, Bergneustadt empfängt Fulda-Maberzell.

Finale am ersten Juniwochenende

Nach insgesamt 132 Spielen schließt die Hauptrunde mit dem 22. Spieltag am 13. April 2020, an den sich die Play-off-Halbfinals anschließen. Über den neuen deutschen Mannschaftsmeister entscheidet das Finale am Wochenende 6./7. Juni 2020.