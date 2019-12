Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben in der Bundesliga eine prima Leistung im mit fast 500 Fans randvollen Grünwettersbacher Tischtenniszentrum geboten und den Badenern nach zwei Stunden mit dem 3:0-Sieg jede Hoffnung genommen, doch noch einmal an die Play-off-Ränge anzuklopfen. Der Titelverteidiger selbst ist derweil weiter auf gutem Kurs in Sachen Play-off-Teilnahme.

Die TTF zählen zu der dreiköpfigen, punktgleichen Verfolgergruppe von Spitzenreiter Saarbrücken, auf den man zwei Zähler Rückstand aufweist. 24:8 Punkte nach 16 Spieltagen sind eine Ausbeute, auf die man beim derzeitigen Tabellendritten durchaus stolz sein kann. Mit dem Erfolg im Rücken kann man in Ochsenhausen nun jedenfalls über die Festtage ein wenig entspannter relaxen, bevor es am 4. Januar richtig ernst wird beim Pokal-Final-Four in Neu-Ulm.

Die Geschichte des Spiels ist rasch erzählt. Die TTF hatten auf den noch nicht ganz fitten Hugo Calderano verzichtet, den man schließlich in Topform am 4. Januar benötigt, und Simon Gauzy, Stefan Fegerl und Jakub Dyjas an die Platte geschickt. Zum Auftakt gelang einem nervenstarken Fegerl ein richtungsweisender 3:1-Sieg gegen den deutschen Nationalspieler Dang Qiu.

Simon Gauzy konnte in Form eines 3:0 gegen den Dänen Tobias Rasmussen nachlegen, sodass zur Pause ein beruhigendes 2:0 zu Buche schlug.

Dyjas fängt sich und gewinnt

Aber noch hätte die Partie kippen können. Schließlich stand der Auftritt von Abwehr-Ass Wang Xi noch aus, der als bester Grünwettersbacher diesmal aus taktischen Gründen an Position drei aufgestellt worden war. Und ehe Jakub Dyjas, der zunächst ein wenig zu hektisch zum Erfolg zu kommen versuchte – Cheftrainer Dmitrij Mazunov: „Jakub war am Anfang einfach zu hastig“ –, sich versah, lag er mit 0:2 Sätzen in Rückstand. Doch der 24-jährige Pole steckte nicht auf, behielt den Überblick und arbeitete sich Punkt um Punkt dem Ziel entgegen. Am Ende durfte er sich über einen respektablen 3:2-Sieg freuen – der TTF-Erfolg war in trockenen Tüchern. Mazunov lobte seinen Schützling: „Jakub hat sein Spiel gegen Abwehr generell verbessert, doch gegen Wang Xi war es ein schwieriges Match, weil Wang inzwischen recht häufig angreift und auch gut trifft, sodass man ständig auf der Hut sein muss.“

Generell war Mazunov natürlich hochzufrieden. „Ein toller Jahresabschluss, vom Ergebnis optimal. Gerade im Hexenkessel von Grünwettersbach ist ein 3:0-Sieg ganz schwer zu schaffen“, sagte er und fügte an: „Nun gehen wir mit einem Erfolgserlebnis ins Final-Four und sind zuversichtlich, dort etwas ereichen zu können.“