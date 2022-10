Sonderpreis bei Bundeswettbewerb künstliche Intelligenz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Entwicklungsarbeit zum Einsatz einer künstlichen Intelligenz bei der Suche nach Unkraut in der Landwirtschaft ist der Zehntklässler Christian Krause beim Bundeswettbewerb künstliche Intelligenz in Tübingen mit dem Sonderpreis „Umwelt und Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet worden.

Der Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen hatte in den vergangenen Jahren am Schülerforschungszentrum Ochsenhausen (SFZ) einen Algorithmus entwickelt, mit dem ein Rechner Ampfer-Pflanzen automatisch auf Luftbildern erkennt. Mit seinem Forschungsprojekt musste sich der junge Tüftler gegen zehn Teams aus dem ganzen Bundesgebiet durchsetzen, die es wie er mit ihren Ideen in die Endrunde geschafft hatten. Krankheitsbedingt von zu Hause aus präsentierte der Schüler seine Forschungsarbeit einen Tag lang hochkarätigen Jurys aus der Wissenschaft und der IT-Branche in Videokonferenzen und überzeugte mit seiner Idee, die in Zukunft vielleicht einmal helfen kann, das unangenehme Unkraut automatisch mit Robotern zu bekämpfen.

Im Rahmen einer großen Preisverleihung in Tübingen, die über Youtube live übertragen wurde, konnte Christian den Preis entgegennehmen, der mit 500 Euro Preisgeld dotiert ist. „Wir freuen uns riesig für und mit Christian über diese tolle Leistung“, lobte auch die Schulleiterin Elke Ray. Es sei toll zu sehen, was außerunterrichtlich im Zusammenspiel zwischen Schule und Schülerforschungszentrum möglich sei.

Bereut wurde Christian Krause von SFZ-Lehrern des Gymnasiums sowie von Benno Hölz und Matthias Ruf - ehemalige Schüler der Schule und SFZler, die jetzt in Ulm studieren. Dass sich seine Mitschüler und Kolleg*innen am SFZ Ochsenhausen mit ihm freuten, zeigte sich beim Online-Voting während der Preisverleihung: Neben dem Sonderpreis wurde Christian Krause auch mit dem Publikumspreis für die meisten Stimmen ausgezeichnet.