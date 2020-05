Die neue Saison im gemeinnützigen Kleidertreff in Ochsenhausen ist eröffnet. Für Babys, Kinder und Jugendliche sowie Frauen und Männer gibt es Kleidung bis Größe XXL, ebenso Accessoires, Schuhe sowie Bett- und Tischwäsche zu günstigen Preisen. Jeder ist berechtigt, hier einzukaufen. Der Reinerlös wird für soziale Projekte im In- und Ausland gespendet. Das Verkaufsteam freut sich eigenen Angaben zufolge nicht nur über Käufer, sondern auch ehrenamtliche Helfer für Sortierung und Verkauf. Zurzeit hat der Secondhand-Kleiderladen in der Memminger Straße 7 nur dienstags, donnerstags und samstags geöffnet. Ab 1. Juni gelten wieder die normalen Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr.

