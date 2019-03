Sommerausstellung widmet sich dem Vater der Tigerente

7493 Besucher hat die städtische Galerie im Fruchtkasten Ochsenhausen im vergangenen Jahr angezogen. „Das ist sehr zufriedenstellend“, sagte Kulturamtsleiter Michael Schmid-Sax diese Woche im Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss. Schmid-Sax verriet auch, wessen Werke Thema der diesjährigen großen Sommerausstellung sein werden: Janosch.

Eröffnet worden war das Ausstellungsjahr 2018 im Fruchtkasten im März mit dem Maler und Bildhauer Jürgen Batscheider. 1368 Besucher wollten seine Werke bis Anfang Mai im Fruchtkasten sehen, für Schmid-Sax eine „sehr respektable Zahl“. Vom 8. Juli bis zum 7. Oktober folgte die große Sommerausstellung „Berta Hummel – Künstlerin und Klosterfrau“. Der Kulturamtsleiter räumte ein, dass im Vorfeld von mancher Seite Zweifel geäußert worden seien, ob dieses Thema auf großes Interesse stoße. 6125 Besucher sprächen aber eine deutliche Sprache. „Die Ausstellung ist sehr gut angekommen“, so Schmid-Sax. Rund 70 Besucher pro Tag sei ein guter Wert.

Gefragte Kinderangebote

An insgesamt 59 Führungen haben 996 Personen teilgenommen. Damit sei mehr eingenommen worden als das Personal koste, erklärte Schmid-Sax. Auch die Kinderateliers und -führungen seien auf reges Interesse gestoßen. 265 Kinder hätten diese Angebote wahrgenommen. 27 Personen waren zudem bei der Tagesfahrt in Berta Hummels Geburtsort Massing (Landkreis Rottal-Inn) dabei. Die Gesamtbesucherzahl von 7493 in der städtischen Galerie stimmte Schmid-Sax zufrieden. In Schulnoten ausgedrückt sei das „mindestens eine Zwei plus“. Die beiden Ausstellungen im Jahr 2017 – Christopher Lempfuhl und Venedig in der Kunst – hatten 8073 Besucher verzeichnet.

Der Kulturamtsleiter gab auch einen kurzen finanziellen Überblick. 107 000 Euro Ausgaben stünden 56 000 Euro Einnahmen gegenüber, macht ein Defizit von rund 51 000 Euro. Ein Minus von 55 000 ist im Haushalt für die städtische Galerie eingeplant. „Zum wiederholten Mal in Folge“ sei dieser Wert nicht überschritten worden.

Das aktuelle Ausstellungsjahr im Fruchtkasten hat bekanntermaßen mit den Werken des Malers, Grafikers und Bildhauers Horst Reichle begonnen. Anlässlich Reichles 80. Geburtstag im vergangenen Jahr werden Arbeiten aus den vergangenen drei Jahrzehnten vorgestellt. Die Sommerausstellung wird sich dann dem Wirken von Janosch widmen, wie Schmid-Sax verkündete. Er zeigte sich zuversichtlich, dass mit dem Vater der Tigerente gute Besucherzahlen zu erwarten sind. Zu sehen sind die Werke vom 7. Juli bis zum 6. Oktober.