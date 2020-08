So viele Zuschauer dürfen zu den Spielen der TTF Liebherr Ochsenhausen

Es wird in dieser Saison keine Dauerkarten geben, dafür ist neben den Einzeltickets aber auch ein Fünfer-Ticket im Verkauf. Die Tickets gibt es wie immer im Ticketshop unter www.ttfo.de/tickets, in der Geschäftsstelle der TTF Liebherr Ochsenhausen oder direkt an der Tageskasse. Aufgrund der aktuellen Situation empfehlen die TTF jedoch den Ticketkauf über ihren Onlineshop.

Jeder Ticketinhaber muss Kontaktdaten angeben, um eine Nachverfolgung gewährleisten zu können. Es gilt eine Maskenpflicht in der Halle, bis die Zuschauer auf den fest zugewiesenen Plätzen sitzen. Am Platz darf die Maske abgenommen werden. Die in der Halle geltenden Abstandsregeln sind einzuhalten. (sz)