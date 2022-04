So viele Menschenleben rettete die Feuerwehr 2020 und 2021

Im neuen Feuerwehrhaus in Ochsenhausen haben sich vor Kurzem die Mitglieder aller Abteilungen aus Ochsenhausen, Mittelbuch und Reinstetten zur Jahreshauptversammlung getroffen. Sie wählten Manfred Betz zum zweiten Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten, weitere Kameraden wurden befördert und geehrt.

Jürgen Weiß, erster Stellvertreter des Kommandanten, berichtete über die Ausschussergebnisse, unter anderem über die Beschaffung neuer Uniformen und Fahrzeuge. Die Feuerwehr Ochsenhausen hatte im Jahr 2020 129 Einsätze, davon 80 im Bereich der Technischen Hilfeleistung und 33 Brandeinsätze. Im Jahr 2021 galt es insgesamt 167 Einsätze zu bewältigen, darunter 129 technische Hilfeleistungen und 15 Brände. Insgesamt konnte die Einsatzabteilung Ochsenhausen dabei elf Personen retten, zwei weitere konnten nur noch tot geborgen werden. Ende 2021 gehörten 75 Personen zur Mannschaft. Die Altersabteilung umfasst 17 Personen, in der Jugendfeuerwehr engagieren sich 21 Jungen und Mädchen.

Als nächstes berichtete Joachim Barth als stellvertretender Abteilungskommandant der Abteilung Mittelbuch. Er nannte einen Mitgliederstand von 45 Männern und Frauen. Davon sind 27 Personen in der Einsatzabteilung und zusätzlich zwei Fachberater Notfallseelsorge. Die Altersabteilung besteht derzeit aus sechs Personen, die Jugendfeuerwehr aus zehn. In Mittelbuch gab es 2020 17 Einsätze und 15 im Jahr 2021.

Für die Abteilung Reinstetten berichtete Abteilungskommandant Helmut Bock von 35 Einsätzen im Jahr 2020 und 36 Einsätzen im Jahr 2021. Die Abteilung Reinstetten hat derzeit insgesamt 41 aktive Feuerwehrmänner sowie eine Altersabteilung mit 24 Kameraden. Die Jugendfeuerwehr Ochsenhausen besteht aus zwei Jugendgruppen in Ochsenhausen und Mittelbuch mit jeweils einem Jugendwart.

Bürgermeister Andreas Denzel bedankte sich bei allen Angehörigen der verschiedenen Abteilungen. Er würdigte das freiwillige Engagement für „Aufgaben, die Gefahren in sich bergen und manchen schlimmen Anblick mit sich bringen.“ Danach wählten die Anwesenden Manfred Betz zum zweiten Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten.

Diese Kameraden wurden geehrt: Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze (15 Jahre): Michael Wiggenhauser, Andreas Wohnhas (beide Mittelbuch); Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber (25 Jahre): Gerd Hierlemann, Hubert Schosser (beide Ochsenhausen) und Markus Angele, Edwin Grieser, Christian Maier, Hubert Schafitel, Wolfgang Schafitel, Michael Schoch, Joachim Vogt (alle Reinstetten); Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold (40 Jahre): Josef Kling, Torsten Koch, Thomas Müller, Dieter Patzelt, Klaus Patzelt (alle Ochsenhausen) und Reinhold Kübler (Reinstetten); Spielmannszug 20 Jahre: Andreas Anderer, Thomas Bitterle, Johannes Dreyer, Matthias Ehrhart, Daniel Mainka, Frank Marxer, Felix Pfaller, Stefan Rehm, Ludwig Zwerger; Spielmannszug 30 Jahre: Torsten Kallfass, Stefan Prelisauer; Spielmannszug 40 Jahre: Klaus Patzelt; Spielmannszug 10 Jahre musikalische Leitung: Torsten Kallfass:

Diese Beförderungen gab es: Feuerwehrmann: Nicolas Boislard, Niklas Hornung (beide Ochsenhausen) und Philipp Angele (Mittelbuch); Oberfeuerwehrmann: Patrick Ehmele, Andreas Marxer, Raffael Wohnhas (alle Ochsenhausen) und Stefan Eibofner, Achim Kaiser (beide Reinstetten); Hauptfeuerwehrmann: Patrick Hagel, Christoph Hopp, Andreas Maucher, Benedikt Moll, Sebastian Utz, Michael Wiest (alle Ochsenhausen) sowie Hans Bürk, Wolfgang Schafitel (beide Reinstetten); Löschmeister: Michael Graf, Jochen Mayer, Marcel Stricker (alle Ochsenhausen) und Michael Wiggenhauser (Mittelbuch); Oberlöschmeister: Bernd Altvater, Tobias Gaum, Andreas Hopp, Torsten Kallfass, Thomas Müller, Dieter Patzelt, Helmut Wenk, Andreas Zell (alle Ochsenhausen) sowie Helmut Bock (Reinstetten); Hauptlöschmeister: Markus Binder, Klaus Patzelt, Jochen Zell (alle Ochsenhausen) und Eugen Bürk, Hans-Peter Wies (beide Reinstetten); Brandmeister: Patrick Adamo, Josef Kling, Christoph Lachenmaier (alle Ochsenhausen); Oberbrandmeister: Dietmar Binder (Ochsenhausen).