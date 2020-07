So verlief das erste Konzert an der Landesakademie nach der Corona-Zwangspause

Der Eintritt zu den drei Orgelkonzerten im Juli ist frei. Eine Anmeldung mit Angabe des Namens sowie Telefonnummer oder Adresse per E-Mail an projektbuero@landesakademie-ochsenhausen.de ist erforderlich. Den Auftakt macht Wolfgang Seifen am 20. Juli (Improvisationskonzert), gefolgt von Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer („Von Bach bis Jazz“) am 28. Juli und Josef Miltschitzky (Orgel und Sopran) am 31. Juli. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.