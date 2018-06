So stärkt Ochsenhausen seine Feuerwehr

Ein Haus brennt, ein Autofahrer verunglückt oder die Rottum erreicht einen bedrohlichen Pegelstand – die Feuerwehrleute aus Ochsenhausen und den Teilorten sind da, wenn sie gebraucht werden. Damit die Wehren weiterhin gute Arbeit leisten können, hat das Büro GTV-Rettungsingenieure einen sogenannten Feuerwehrbedarfsplan erstellt. Das rund 200 Seiten umfassende Werk stellte Sven Volk im Beisein vieler Kameraden und des Kreisbrandmeisters Peter Frei am Dienstagabend im Gemeinderat vor. Im Folgenden wichtige Eckpunkte:

-Ausrückebereiche: Damit der erste Trupp innerhalb von zehn Minuten am Unglücksort eintrifft, braucht es laut Volk mindestens drei Ausrückebereiche: Ochsenhausen, Reinstetten und Mittelbuch. Laubach kann nach dem Bau des neuen Feuerwehrhauses am Siechberg zur Hälfte abgedeckt werden. Zu Prüfen sei für den Teilort eine überörtliche Hilfe durch Erlenmoos, so der Ingenieur. Wennedach, Eichen und Goppertshofen werden durch Reinstetten erreicht, Hattenburg durch Ochsenhausen beziehungsweise Mittelbuch. Zum Bereich von Mittelbuch zählt auch der Weiler Bebenhausen.

-Gesamtkommandant: Bislang fehlt diese Funktion. „Ein Gesamtkommandant ist zu wählen“, so Volk. Er empfahl, den Kommandanten der Abteilung Stadt dafür zu verpflichten. Je ein Mitglied aus den Abteilungen Reinstetten und Mittelbuch sollten als Stellvertreter fungieren. Kreisbrandmeister Frei erhofft sich davon einen stärkeren Austausch der Wehren: „Die Zukunft der Feuerwehren wird maßgeblich von der Fähigkeit abhängen, wie sie unter einander zusammenarbeiten.“ Bürgermeister Andreas Denzel kündigte an, den Gesamtkommandanten im September zu wählen.

-Mitglieder werben: Um die Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte zu verbessern, soll die Werbung von Mitgliedern stärker in den Fokus rücken. Denn wie andere ländliche Kommunen hat auch Ochsenhausen das Problem, dass insbesondere tagsüber nicht alle Mitglieder aufgrund von Berufstätigkeit zur Verfügung stehen. Dabei sollten auch Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund angesprochen werden, so der Ingenieur. „Damit meine ich nicht einen Flüchtling, der gerade erst angekommen ist.“ Zudem empfiehlt er die Gründung einer Kinderfeuerwehr Ochsenhausen sowie einer Jugendfeuerwehr Reinstetten.

-Neue Fahrzeuge: Wie berichtet sieht der Feuerwehrbedarfsplan eigentlich keine eigenen Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Wehren in Reinstetten und Mittelbuch vor. Jedoch kann der Gemeinderat Maßnahmen beschließen, die darüber hinaus gehen. Im Fall der MTW für Reinstetten und Mittelbuch hat er dies getan (siehe Text unten links). Bis 2027 sollten für die Abteilung Stadt ein neuer Einsatzleitwagen (ELW 1), ein neuer Gerätewagen-Transport (GW-T), zwei neue MTW sowie ein neuer Kommandowagen gekauft werden. Für die Löschgruppe Laubach, die nach dem Votum der Räte bleiben soll, ist ein Ersatz für den Tragkraftspritzenanhänger zu beschaffen.

-Feuerwehrhäuser: Das aktuelle Feuerwehrhaus in Ochsenhausen erfüllt nicht mehr die Anforderungen, weshalb ja ein Neubau am Siechberg entsteht. Spatenstich soll noch in diesem Jahr sein, so Denzel. Auch an den Häusern in Reinstetten und Mittelbuch besteht Handlungsbedarf. So braucht Reinstetten einen Anbau beziehungsweise eine Unterstellmöglichkeit für den MTW. Fehlende Abtrennung zwischen Umkleide und Fahrzeug, Fahrzeugausfahrt und Zufahrt für Einsatzkräfte kreuzen sich, Zugang der Einsatzkräfte zur Umkleide erfolgt über die Fahrzeugausfahrt, und keine Umkleide und Sanitäranlagen für Frauen sind weitere Mängel. In Mittelbuch fehlen für beide Geschlechter Duschen, genauso wie ein Lager für leicht entzündliche Betriebsstoffe. Darüber hinaus ist laut dem Papier die Zahl der Parkplätze zu gering und eine Prüfung der kraftbetätigten Tore fehlt. Nicht immer sind Bauarbeiten notwendig, manchmal reicht es, Abläufe anders zu organisieren. Die Garagen in Eichen, Goppertshofen und Wennedach sollen aufgegeben werden.