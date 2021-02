So lief die Impfaktion im Altenzentrum Goldbach ab

Ein Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes hat im Altenzentrum Goldbach in Ochsenhausen Bewohner aus Pflegeheim und Betreutem Wohnen sowie Mitarbeitende gegen das Corona-Virus geimpft. Wie die St. Elisabeth-Stiftung berichtet, bekamen 56 Bewohnerinnen und Bewohner, 48 Pflegekräfte und 16 Personen vom Betreuten Wohnen, also insgesamt 120 Personen, die erste Impfung. Dr. Martin Schlegel vom gegenüberliegenden Hausarztzentrum begleitete die Impfaktion. In vier Wochen steht die zweite Impfung an. Laut Bericht wartete Rosa Glocker in ihrem Zimmer ganz entspannt auf das Impfteam des Roten Kreuzes aus Ulm. Die 89-Jährige wohnt seit sieben Jahren im Altenzentrum Goldbach. Vor einer Corona-Erkrankung hat die freundliche Frau keine Angst: „Ich habe mein Leben gelebt, aber es ist gut, dass jetzt geimpft wird. Auch die Jungen brauchen die Impfung.“