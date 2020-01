Smartphone und Tablet für Senioren

Der Gesprächskreis pflegende Angehörige Illertal trifft sich wieder am Mittwoch, 8. Januar, von 14 bis 16 Uhr im katholischen Gemeindehaus Erolzheim, Marktplatz 6. Bei dem Treffen stehen Smartphone und Tablet im Mittelpunkt. Wie es in der Ankündigung heißt, sind diese Geräte nicht nur jungen Menschen vorbehalten, auch Senioren können von den neuen technischen Errungenschaften profitieren. Computerfachmann Stefan Schönhals gibt an diesem Nachmittag einen ersten Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten, die diese Geräte bieten und steht auch für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Treffen richtet sich an alle, die zu Hause ein Familienmitglied pflegen oder betreuen.