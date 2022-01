Skiclub Ochsenhausen: Sonne, Sturm, Schnee und viel Spaß

Trotz des erheblichen organisatorischen Mehraufwands haben sich die Ski- und Snowboardlehrer des Skiclubs Ochsenhausen nach der Zwangspause im vergangenen Jahr ganz besonders gefreut, dass endlich wieder Vereinsaktivitäten stattfinden konnten. Pandemiebedingt reisten alle Teilnehmer auf eigene Faust in die Skigebiete.

Erst kurz vor Weihnachten stand endgültig fest, dass die Skikurse durchgeführt werden können. Nun fehlte nur noch der Schnee. Nach dem Schneefall im Allgäu Anfang Januar stand den Skikursen nichts mehr im Weg.

Am ersten Skikurstag startete der Kursbetrieb im Skigebiet von Grasgehren. Dank der hervorragenden Vorbereitung des Skischulleiters Florian Wörz verteilten sich alle 125 Teilnehmer schnell in ihre 19 Kurse und starteten mit viel Spaß und Motivation auf der Piste. Da viele von ihnen vor zwei Jahren das letzte Mal auf Ski und Board standen, waren die ersten Abfahrten manchmal etwas wackelig. Auch die Allerkleinsten im Alter von vier und fünf Jahren wagten sich dank der tatkräftigen Unterstützung der Skilehrer mit viel Spaß an die ersten Schritte im Übungsgelände.

Das Ziel der folgenden drei Tage war der Dorflift in Bolsterlang. Am zweiten Tag starteten die Kurse mit Neuschnee und alle genossen das tolle Winterwetter. Am dritten Tag zeigten sich die hochmotivierten Kursteilnehmer trotz starken Schneefalls und Winds von ihrer besten Seite. Besonders bei den Leistungskursen sorgte der Tiefschnee für spannende Erlebnisse und so mancher „Purzelbaum“ wurde unfreiwillig geschlagen. Als sich dann pünktlich zur Mittagszeit das Wetter besserte, konnten alle die Mittagspause wie die Tage zuvor mit Picknick an den eigenen Autos genießen.

Am letzten Tag bei Kaiserwetter fand das Abschlussrennen statt. Vor allem die jüngeren Skischüler waren mit guter Laune und Ehrgeiz am Start. Dank der tatkräftigen Unterstützung der vielen gut ausgebildeten Lehrkräfte sah man bei allen große Fortschritte. Selbst die Jüngsten schafften die ersten Fahrten am Lift. Zum Abschluss, als alle Teilnehmer bei der kursinternen Siegerehrung noch eine Urkunde und ein Gruppenbild erhielten, sah man viele glückliche und erschöpfte Gesichter.