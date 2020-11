Skiclub Ochsenhausen plant mit Kursen und Ausfahrten

Die Verschärfung der Maßnahmen und die entsprechende Anpassung der Corona-Verordnung des Landes haben auch Auswirkungen auf das geplante Programm des Skiclubs Ochsenhausen. Der ursprünglich im Oktober geplante Skibasar war zuerst verschoben worden und muss nun ersatzlos ausfallen. Mit Blick auf die kommende Wintersportsaison hofft der Skiclub aber, sein Programm stattfinden lassen zu können,

Ebenfalls abgesagt wurde aber die am 13. November vorgesehene Mitgliederversammlung. Zur Information der Mitglieder wird ab Ende November ein Jahresbericht auf der Internetseite des Skiclubs veröffentlicht. Der Aufenthalt in der vereinseigenen Skihütte in Bolsterlang ist im Monat November ebenfalls aufgrund der Beschränkungen nicht möglich. Eine Hüttenreservierung für das kommende Jahr wird über die Website möglich sein.

Der Skiclub bleibt eigenen Angaben zufolge optimistisch und hofft, in Erwartung auf eine Entspannung und Lockerung der Covid-19-Situation das Winterprogramm auch unter Pandemiebedingungen anbieten zu können. Die Anmeldung zu den Skikursen und Ausfahrten ist bereits online möglich. Die aktuelle Planung der Skikurse ab 6. Januar sieht die private Anreise zum Skigebiet vor. Die gewohnte gemeinsame Anreise mit Bus und Mittagessen entfällt.