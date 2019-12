Skiclub bereitet sich auf Saisonstart vor

Zum Auftakt der Skisaison bietet der Skiclub Ochsenhausen am Sonntag, 15. Dezember, eine Tagesfahrt an. Das Ziel wird je nach Schneelage kurzfristig bekannt gegeben. Zur Vorbereitung auf die neue Saison waren die Ski-und Snowboardlehrer der Skischule Ochsenhausen mit

40 Lehrkräften zur Fortbildung im Pitztal (Österreich). Nach der intensiven Vorbereitung auf die kommende Saison beginnt für den Skiclub nun die kalte Jahreszeit. Für die Ski- und Snowboardkurse für Kinder ab vier Jahren, Jugendliche und Erwachsene kann man sich noch anmelden. Die Kurse finden am 5., 6., 11. und 12. Januar statt. Der Zustieg zu den Bussen ist in Ochsenhausen, Reinstetten, Mittelbuch, Berkheim und Rot an der Rot möglich.