Der Skiclub Ochsenhausen eröffnet in diesem Jahr die Wintersaison am Samstag, 27. Oktober, mit dem traditionellen Skibasar in der Kapfhalle.

Die Annahme der zum Verkauf bestimmten Wintersportartikel erfolgt am Samstag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr. Es dürfen laut Skiclub nur funktionstüchtige und komplette Wintersportgeräte angeliefert und zum Verkauf angeboten werden. Der Skiclub behält sich vor, veraltete Artikel zurückzuweisen. Die Skilehrer des Skiclubs wirken auf Wunsch bei der Festsetzung der Verkaufspreise mit. Die Türen der Kapfhalle öffnen sich für die Käufer um 13 Uhr.

Erwartet wird auch in diesem Jahr ein großes Angebot an Kinder-, Jugend- und Erwachsenenskiern aller Längen, Snowboards, Wintersportartikel sowie Ski- und Winterbekleidung. Die Ski- und Snowboardlehrer der Skischule stehen beim Kauf beratend zur Seite. Es besteht die Möglichkeit, die neu erworbenen Ski vor Ort einstellen und anpassen zu lassen. Abrechnung und Abholung ist ab 14.30 Uhr möglich. Die Kassen schließen um 16 Uhr. Informationen über das Programm des Skiclubs in der kommenden Saison, sowie Anmeldungen zu den Skikursen und Ausfahrtengibt es am Infostand des Skiclubs.