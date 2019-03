Sinfonische Blasmusik in Vollendung

Das Blasorchester Südwind ist unter der Leitung von Harry D. Bath im Bräuhaussaal in Ochsenhausen gastiert. Mit einem der berühmtesten Märsche weltweit, „The Washington Post“ von John Philip Sousa, dem „König der Marschmusik“, eröffneten die Musiker von „Südwind“ das Konzert.

Der Marsch, den Sousa eigens für diese Zeitung geschrieben hatte, wurde zu einem großen volkstümlichen Erfolg und ist heute noch einer der beliebtesten Märsche. Das war ein großklängiger Einstieg in ein fesselndes Konzert, machte dem Publikum beste Laune. Im Anschluss daran hörte man die moderne Adaption des Satzes „After Washington Post“ aus der „Sousa Symphony“ des Filmmusikkomponisten Ira Hearshen. Die ganze Sinfonie basiert auf vier Sousa-Märschen. Das Orchester spielte Variationen des vorher gehörten Marsches, von dem einzelne Phrasen thematisiert werden. Man entdeckt interessante Wendungen und Phrasierungen. Das waren 20 lautmalende Minuten.

Vom aus Laupheim stammenden Komponisten Thorsten Wollman stammen die wunderbar plastischen Tonschilderungen „Terra Australis“. Der Komponist, der derzeit in Thailand lebt, bei dem Konzert aber anwesend war, schildert eindrucks- und phantasievoll drei große Naturbereiche wie den tasmanischen Regenwald, das australische „Outback“, das „Great Barrier Reef“. Wollmann setzt beim Regenwald die Erfahrungen von dortigen Wanderungen um, schildert dichten Blätterwald, schlammige Bäche, Moose, Flechten, Wurzeln und den schier endlosen Regen.

Viel Schlagwerk begleitet diesen ersten Teil. Das „Outback“ schildert das Piccolo mit kargen Pfeiftönen. Dissonante Tutti beschreiben die Canyons. Dazu spielte Frank Heinkel das „Didgeridoo“, ein traditionelles Musikinstrument der nordaustralischen Aborigines. Es dient als rhythmisch eingesetztes Begleitinstrument für Gesänge und Tänze, klingt dumpf wie ein Alphorn, hat wie dieses keine tonverändernden Löcher oder Klappen. Im Schlussteil der Beschreibung des „Great Barrier Rief“ hört man direkt das Meeresrauschen, und Wollman lässt sehr klangfarbig die bunte Unterwasserwelt entstehen.

Das dreisätzige „Concerto for Bass Trombone“ von Derek Bourgeois ist ein wunderschönes 20-minütiges Stück. Bourgeois’ Kompositionsstil gründet auf vielfältige Einflüsse, so von Tschaikowski, Ravel, Britten und anderen. Von den Strömungen der modernen Musik sonderte der Komponist sich bewusst ab. Der erste Satz ist gefällig melodiös, lässt viele tänzerische Elemente hören. Im Adagio schwelgt lyrisch träumerisches Melos auf weich grundierter Blechtiefe. Das Presto schließlich ist eher ein Allegretto mit heiter tänzerischem Grundton. Als Solist mit der Bassposaune hörte man Matthias Dangelmaier. Er ist derzeit Bass- und Kontrabassposaunist im Staatsorchester Stuttgart und Mitglied im Orchester der Bayreuther Festspiele.

Mit dessen „Symphony No. 3“ widmete sich Südwind dem Schaffen des Amerikaners Alfred Reed. Einem wuchtigen „Pesante“ folgt ein aufbegehrendes „Allegro agitato“. Der zweite Satz ist eine eher formlose Variation über Richard Wagners „Porazzi“-Thema, das in Palermo an der Piazza die Porazzi entstand. Dieses Thema war eines der letzten melodischen Fragmente, die Wagner komponierte und seiner Frau Cosima geschenkt hat. Eine Skizze der ersten acht Takte des Themas ist im Skizzenbuch der Oper „Tristan und Isolde“ zu finden. Ein entschiedenes abschließendes „Allegro deciso“ fordert und erhält individuelle und Register-Virtuosität.

Die 65 Musiker und ihr Leiter Harry D. Bath machten mit charaktervollen Bläsersätzen, mit ausgewogen gestaffelter Dynamik, mit virtuos beherrschten exponierten Phrasen und Harmonien die Musik zu einem großartigen Hörerlebnis.