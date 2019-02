Simon Gauzy verlängert Vertrag bis 2021

Nach Stefan Fegerl hat auch Simon Gauzy seinen Vertrag beim Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen verlängert. Der 24-jährige Franzose, der im November 2017 schon einmal die Nummer acht der Weltrangliste gewesen war, wird zwei weitere Jahre für den deutschen Pokalsieger aufschlagen und steht somit nun bis zum 30. Juni 2021 unter Vertrag.

„Dieser Verein hat mir in den letzten sechs Jahren sehr viel gegeben und ich habe immer versucht, das Maximum zurück zu geben“, so Gauzy, dessen aktuelle Bundesliga-Bilanz 10:7 lautet. „Die TTF und ich haben ähnlich Ziele – wir wollen nach oben und um Titel kämpfen, daher war es nur logisch dass ich meinen Vertrag hier verlängere. Ich bin sehr froh und stolz.“

TTF-Präsident Kristijan Pejinovic freut es, dass Gauzy auch die nächsten beiden Jahre an Bord bleibt. „Wir sind uns recht schnell einig geworden“, sagt Pejinovic. „Er ist nun mal ein Eigengewächs, das das Liebherr Masters College durchlaufen hat und maßgeblich von uns entwickelt wurde. Es passt einfach sehr gut, er fühlt sich in Ochsenhausen wohl, auch in familiärer Hinsicht.“ Darüber hinaus habe man gesehen, welches Potenzial der Franzose habe, wie weit er vorstoßen kann, etwa in der Weltrangliste, und was er bei wichtigen Spielen abrufen könne. „Es war zwischen uns immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen und wir haben ihm immer den Rücken gestärkt, auch als er länger verletzt war und nicht so performen konnte wie gewohnt“, so Pejinovic. „Jetzt ist er längst wieder im Kommen und zahlt es uns mit guten Leistungen zurück.“