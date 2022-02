Simon Gauzy startet beim Europe Top 16

An diesem Wochenende (26./27. Februar) trifft sich die europäische Tischtennis-Elite in Montreux (Schweiz) zum Europe Top 16. Auch Simon Gauzy vom Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen gehört zum Teilnehmerfeld des mit 100000 Euro dotierten Turniers am Genfer See.

Zwar war der 27-jährige Franzose, in der Weltrangliste aktuell auf Platz 20 notiert, zuletzt angeschlagen und konnte nur eingeschränkt trainieren, will es aber nach TTF-Angaben bei dem prestigeträchtigen Gipfeltreffen auf jeden Fall versuchen. Auch wenn das seit 2015 ausgetragene Top 16 – zuvor wurde jährlich das Europe Top 12 ausgespielt – bisher noch nie so ganz sein Turnier war, gemessen daran, dass er zu den absoluten Topleuten des Kontinents zählt. Der dritte Platz 2017 in Antibes (Frankreich) war sein bisher bestes Ergebnis. Zuletzt 2021 im griechischen Thessaloniki erreichte er das Viertelfinale.

Im Salle Omnisport du Pierrier in Montreux werden fünf Spieler der Top 20 der Welt dabei sein, 14 der 16 Teilnehmer sind unter den Top 50 zu finden. Die Deutschen Timo Boll (WRL: 8) und Titelverteidiger Patrick Franziska (WRL: 14) sind die Nummern eins und zwei der Setzliste, gefolgt vom schwedischen Weltmeister im Doppel Mattias Falck (WRL: 15), dem Slowenen Darko Jorgic (WRL: 17) und Simon Gauzy.

Der Europe-Top-16-Cup wird komplett im K.-o.-System ausgetragen und über vier Gewinnsätze gespielt. Die erste Runde (Achtelfinale) sowie das Viertelfinale stehen am Samstag auf dem Programm, die Halbfinals und das Endspiel sind am Sonntag angesetzt.