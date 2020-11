Sie regieren Kuhhausen in der anstehenden Fasnet

Unter dem Motto „Schlagt Sorgen beherzt in Stücke!“ regiert Prinz Karneval mit Bauer und Herold während der kommenden Fasnet die Rottumstadt Kuhhausen. Wie die Karnevalgesellschaft-Narrenzunft Ochsenhuasen (KGO) mitteilt, sei natürlich allen Beteiligten klar, dass die anstehende Fasnet keine Fasnet mit Umzügen, Prunksitzungen, vollen Sälen und klassischem Prinzenpaar werde. „Klar ist aber auch, dass die Fasnet in Kuhhausen nicht ausfällt.“ Die lange Tradition der KGO verpflichte auch in besonderen Zeiten, die Fasnet in Kuhhausen hochzuhalten.

Auch der Bauer (Ben Reichert) ist Teil des Dreigestirns. (Foto: Siggi Wiest)

Die diesjährige Kampagne steht unter dem Motto der ersten Zeile des Narrenlieds und lautet „Schlagt Sorgen beherzt in Stücke!“. Anstelle des Prinzenpaars regiert in diesem außergewöhnlichen Jahr ein Dreigestirn mit Prinz Karneval (Fabian Biechele), dem Bauer (Ben Reichert) und dem Herold (Johannes Dreyer) die Fasnetshochburg Kuhhausen.

Gemäß dem Ursprung des Karnevals ist Prinz Karneval das Oberhaupt der Kuhhauser Narren. Der Bauer steht für den Reichtum der Stadt und hat außerdem den Schlüssel zum Rathaus. Der Herold schreit die Fasnet aus und kündigt seine beiden Kollegen an.

Der Herold (Johannes Dreyer) komplettiert die Kuhhauser Führungsriege. (Foto: Siggi Wiest)

„Wie die kommende Kampagne aussieht, wird man sehen“, schreibt die KGO. Den Ideen seien keine Grenzen gesetzt, sofern die geltenden Corona-Regelen eingehalten würden.