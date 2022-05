Sheriff und The B-Stoxx rocken das OX 54

Gleich zwei Bands werden im Steakhaus OX fifty-four in Ochsenhausen auftreten. Termin ist am Mittwoch, 25. Mai. Nach zehn Jahren Pause steigen die Jungs von Sheriff wieder in den Sattel und machen genau da weiter wo sie aufgehört haben. Laut Pressemitteilung der Band heißt das zurück zur schweißtreibenden, ungebändigten rohen Cop ’n’ Roll Attitude, zurück zu prächtigen 77er-Hooklines, zur Verschmelzung von Punkrock und Chuck-Berry-Licks. Kaspermucke ist nicht, Allüren auch nicht, es geht um den wahren Geist der geliebten Rockmusik in einer puren, schnörkelfreien und ungefrickelten Ursprungsform: Rrrraw Power oder wie der Westfale sagt: immer voll auf dat zwölf. Auch die Band The B-Stoxx kommen aus Oberschwaben. Sie liefern unzensierten, unkomplizierten und ehrlichen Hardrock. In ihren Songs geht es hauptsächlich um Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll. Einlass ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet Euro.