Shcherbarkov erkämpft sich Silber in München

Der Ünlübay-Taekwondoverein aus Ochsenhausen ist bei der bayerischen Meisterschaft in München mit insgesamt vier Kämpferinnen und Kämpfern am Start gewesen. Insgesamt waren 245 Teilnehmer aus 35 Vereinen vertreten.

Ivan Shcherbarkov erzielte in seiner Gewichtsklasse den zweiten Platz und erkämpfte so Silber. Zekiye Ünlübay musste sich in einem laut Mitteilung schwierigen Kampf gegen eine Nationalkaderathletin geschlagen geben, obwohl sie in der zweiten Runde sogar eine Zeit lang geführt hatte. Sie erreichte am Ende den dritten Platz und erhielt damit die Bronzemedaille.

Abdullmouem Alhamoud und Erik Anwander mussten sich unterdessen schon in ihrem ersten Kampf gegen jeweils schwierige Gegner geschlagen geben. Ali Sahin betreute die Ochsenhauser Sportlerinnen und Sportler in München als Coach.

Bei der Disziplin Zweikampf im Taekwondo ist es das Ziel, möglichst viele Punkte durch Treffer auf den Kopf oder die Weste zu erzielen. Die Sportlerinnen und Sportler tragen während dem Kampf eine entsprechende Ausrüstung bestehend aus Spann-, Hand-, Schienbein- und Unterarmschützern sowie einen Tiefschutz, einen Zahnschutz, einen Kopfschutz und eine Schutzweste.