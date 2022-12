SG Ochsenhausen/Biberach gewinnt beim Spitzenreiter

Die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Ochsenhausen/Biberach haben beim Spitzenreiter TSG Eislingen mit 3:2 (25:27, 25:19, 19:25, 25:16, 15:11) gewonnen.

Trotz widriger Umstände im Vorfeld der Partie – ein gemeinsames Training war aufgrund von Krankheiten kaum möglich, zudem standen nur sechs Spielerinnen zur Verfügung – gelang es nach SG-Angaben dem Trainerteam Inge Arendt und Malte Missoweit eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen zu schicken. Da Marie Habrik krankheitsbedingt fehlte, musste Anne Jakob auf der für sie ungewohnten Mittelblockposition spielen. Die SG brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu kommen, Satz eins ging nach einem zwischenzeitlichen 15:21-Rückstand mit 25:27 verloren. Dies brachte die Gäste aber nicht aus dem Konzept, die sich Durchgang zwei mit 25:19 holten. Im dritten Satz stand es 19:19, als der Faden bei der SG riss – der Satzverlust war die Folge (19:25). Nun war aber wiederum der Ehrgeiz des SG-Teams geweckt. Die junge Gäste-Mannschaft spielte fortan konstant. Wieder liefen die überlegten Angriffe von den Außenpositionen, in der Mitte kam Lynn Keese immer wieder zum Erfolg und Diagonalangreiferin Madlen Maurer war oft erfolgreich. Zudem schlugen Anne Jakob und Theresa Habrik stark auf. Mit 25:16 gelang der SG der erneute Satzausgleich. Im Tiebreak ließ die SG ebenso nicht nach, holte sich diesen mit 15:11, und damit den 3:2-Sieg. Der nächsten Spieltag steht am 21. Januar 2023 (Beginn: 17 Uhr) in der Hardtschulhalle beim SC Weiler an.