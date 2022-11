SG Ochsenhausen/Biberach fährt zwei Heimsiege ein

Zwei Spiele, sechs Punkte: Das ist die Bilanz der Landesliga-Volleyballerinnen der SG Ochsenhausen/Biberach beim Heimspieltag in Ochsenhausen gewesen. Mit 3:1 bezwang das Team des Trainergespanns Inge Arendt und Malte Missoweit den TSV Blaustein und mit 3:0 den VC Baustetten.

Das routinierte Team des TSV Blaustein wurde von Beginn an durch variable Angriffe der SG-Außenspielerinnen Madlen Maurer, Tabea Willmann und Anne Jakob – die von Zuspielerin Theresa Habrik gut vorbereitet wurden – unter Druck gesetzt. Mit 25:22 ging Satz eins an die SG. Durchgang zwei musste das Heimteam mit 22:25 abgeben. In Satz drei spielte die SG die Blausteinerinnen förmlich an die Wand (25:14) und machte in Durchgang vier nach genau 90 Minuten mit 25:22 den Sack zu.

Mit dem noch besser platzierten VC Baustetten wartete dann ein mindestens ebenso starken Gegner auf die SG. Über die Mitte gab es für die Gäste gegen Lynn Keese und Marie Habrik im Nachbarschaftsduell nach SG-Angaben nichts zu holen. Am Ende ging das Heimteam mit einem 3:0 (25:15, 25:12, 25:13)-Erfolg vom Feld. Damit steht die SG aktuell auf Tabellenplatz zwei, hat aber bereits zwei Spiele mehr als einige andere Teams absolviert. Am 10. Dezember muss die SG in der Öschhalle in Eislingen beim Tabellenführer ran (Spielbeginn: 17 Uhr).