SG Ochsenhausen/Biberach fährt ersten Saisonsieg ein

Die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Ochsenhausen/Biberach haben beim Heimspieltag in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle einen schwer umkämpften 3:2-Erfolg gegen den SC Weiler/Fils eingefahren. Damit gelang dem Aufsteiger in Ochsenhausen der erste Saisonsieg.

Beim 18:25 im ersten Satz machte die SG laut Mitteilung noch zu viele einfache Fehler. In Durchgang zwei legte das Team von Trainerin Inge Arendt zu und schaffte mit 25:23 den Satzausgleich. Mit 23:25 gaben die Gastgeberinnen im Anschluss Satz drei ab. Mit kompromisslosen Angriffen gelang es besonders Tabea Willmann, die von Zuspielerin Theresa Habrik gut getimten Bälle im vierten Durchgang zu versenken und die SG holte sich diesen mit 25:20. Auch der folgende Tiebreak wurde mit 15:9 gewonnen – der erste Saisonsieg war perfekt. Im zweiten Spiel gegen die SG Volley Alb ließ die Energie bei den SG-Spielerinnen etwas nach. Die Folge war eine 1:3 (25:20, 17:25, 12:25, 24:26)-Niederlage. Am kommenden Samstag steht erneut ein Heimspieltag an. In der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle trifft die SG dann ab 14 Uhr auf den SV Pfrondorf und den TSV Burladingen.