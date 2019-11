SG Ochsenhausen/Bad Waldsee tritt beim TSV Eningen an

Die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Ochsenhausen/Bad Waldsee treten am fünften Spieltag beim TSV Eningen. Spielbeginn ist am Samstag um 16 Uhr in der Arbachtalhalle.

Klappt es diesmal mit dem ersten Satzgewinn für die SG? In Zeiten vor der Spielgemeinschaft hat der SV Ochsenhausen in Eningen bislang noch immer gewonnen. Die Gastgeberinnen spielen seit Jahren in fast der gleichen Aufstellung. Damit konnte der TSV den Abstieg aus der Liga mehrfach erfolgreich verhindern. Auch in dieser Saison gelangen Eningen schon zwei überraschende Auswärtssiege in Baustetten und bei der SG Volley Alb.

Zu Hause hat der TSV derweil bislang zwei Niederlagen gegen den SV Horgenzell und die TSG Eislingen hinnehmen müssen. Für die SG-Spielerinnen wird es darum gehen, die positiven Momente mitzunehmen, die sie am vergangenen Wochenende beim U18-Spieltag in der Leistungsstaffel-Württemberg Süd erlebt haben. Bei diesem fuhren mit dem ziemlich identischen Team drei deutliche Siege gegen den VfB Friedrichshafen, den FV Tübinger Modell und den TSV Blaubären Flacht ein. Hauptaufgabe wird es in Eningen für die SG sein, die Annahme stabil zu gestalten. Dann hat man auch alle Möglichkeiten, das eigene Angriffsspiel aufzuziehen.

Wenn dann noch die Blockarbeit, an der in den vergangenen Wochen gefeilt wurde, einigermaßen funktioniert, könnte ein erster kleiner Erfolg durchaus im Bereich des Möglichen liegen.