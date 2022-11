SG Ochsenhauen/Biberach II siegt auswärts mit 3:0

Die Volleyballerinnen der Spielgemeinschaft SV Ochsenhausen/TG Biberach II haben in der Frauen-Landesliga Süd ihr Auswärtsspiel beim TSV Eningen mit 3:0 (25:19, 25:19, 25:20) gewonnen. Damit blieb die SG erstmals in dieser Saison ohne Satzverlust.

Zu Beginn überrumpelten die Mädchen von Inge Arendt und Malte Missoweit die Gastgeberinnen und gingen schnell mit 6:2 in Führung. Doch dann fingen sich die Eningerinnen und aus leichten Fehlern in der Annahme und überhastetem Angriffsverhalten resultierte in kurzer Zeit ein 10:15-Rückstand. Nach einer Auszeit gelang es wieder, das Aufbauspiel zu stabilisieren. Über 16:15 und 22:18 erzwang Zuspielerin Theresa Habrik mit einer Finte den Satzball, der kurze Zeit später den 25:19-Satzsieg ermöglichte.

Ähnlich der Verlauf in Satz zwei: Eine gewisse Unordnung im eigenen Spiel konnte man nie ganz beseitigen, einige Punkte für die Gegnerinnen erzielte man dadurch quasi selbst. Erst als beim 18:17 die Trainer nochmals klare Worte an das Team richteten, lief das Spiel wieder fehlerloser und ein weiterer 25:19-Erfolg war die Belohnung.

Noch gaben sich die routinierten Eningerinnen nicht geschlagen; mit großem Kampfgeist hielten sie dem jugendlichen Angriffsdruck der Gäste statt. Aber ab dem 19:17 enteilten die jetzt entschlossen wirkenden Biberacher und Ochsenhauser Spielerinnen den Gegnerinnen und konnten mit dem 25:20 einen deutlichen 3:0-Auswärtserfolg feiern.

„Wir haben weitere Fortschritte in unserem jungen Team gesehen“, meinte Trainerin Inge Arendt. „Wenn wir diese Konzentrationsschwächen inmitten der Sätze noch reduzieren können, bin ich sicher, dass wir in der Landesliga noch einige Erfolge einfahren können.“

Weiter geht es mit einem Doppelheimspieltag am Sonntag, 27. November, in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen gegen den TSV Blaustein und den VC Baustetten. Spielbeginn ist um 11 Uhr.