SG ist Außenseiter in Blaustein

Beim derzeitigen Tabellendritten TSV Blaustein müssen die Volleyballerinnen der SG Ochsenhausen/Bad Waldsee in der Landesliga Süd antreten. Spielbeginn ist am Samstag um 16 Uhr in der Blautalhalle.

Nach zwei Siegen beim SC Weiler/Fils und beim VC Baustetten stehen die Gastgeberinnen mit einer fast makellosen Bilanz da. Mit zwei Heimsiegen gegen den Tabellenführer SG Nürtingen/Wernau und anschließend gegen die SG Ochsenhausen/Bad Waldsee könnte der TSV selbst die Spitze der Liga übernehmen. Deshalb wollen sich die Blausteinerinnen sicher keine Blöße geben und werden voll konzentriert auftreten.

In der letzten Saison hatte der SV Ochsenhausen, damals noch nicht in einer Spielgemeinschaft aktiv, in Blaustein keine Chance. Man befand sich, ähnlich wie derzeit, noch in der Findungsphase. Doch im letzten Heimspiel der Vorsaison siegte der SVO gegen die Blausteinerinnen nach einem heißen Kampf mit 3:2. Doch das ist Schnee von gestern. Im SG-Lager weiß man, dass es einer Topleistung bedarf, um gegen die Ulmer Vorstädterinnen etwas auszurichten zu können. Weiterhin arbeitet SG-Trainerin Inge Arendt am System, bei dem jede Spielerin ihre Stärken bestmöglich zur Entfaltung bringen kann. Bei der SG ist man sich bewusst, dass ein überwiegend aus Jugendspielerinnen bestehendes Landesligateam nur eine geringe Aussicht hat, ein erfahrenes Team wie Blaustein zu überraschen. Lob erhielt man zuletzt von Gegnerseite wegen der sehr guten Abwehrarbeit. Jetzt müssen noch die Angriffs- und Aufschlagsquoten besser werden. Fest steht: Die SG ist Außenseiter.