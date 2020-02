SG geht beim Heimspieltag leer aus

Ohne zählbaren Erfolg sind die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Ochsenhausen/Bad Waldsee II beim jüngsten Heimspieltag geblieben. Sowohl die TSG Eislingen (3:0) als auch der TSV Blaustein (3:1) entführten alle Punkte aus Bad Waldsee.

Überhaupt nicht ins Spiel fanden die Gastgeberinnen gegen Eislingen. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr lief bei der SG nicht viel zusammen. Mit Auszeiten beim Stand von 0:4 und 8:14 versuchte Trainerin Inge Arendt den Spielfluss der Gäste zu unterbrechen, doch die Maßnahmen blieben ohne Erfolg. 25:17 hieß es am Ende für die TSG Eislingen. Auch in Satz zwei änderte sich vorerst nichts. Die SG-Spielerinnen zeigten die gleichen Schwächen und gaben den Durchgang mit 15:25 ab. Im dritten Satz versuchten die Gastgeberinnen das Blatt nochmals zu wenden. Ochsenhausen/Bad Waldsee II führte zwischenzeitlich mit 11:6 und 15:14, konnte den Vorsprung aber nicht ins Ziel bringen. Zu viele Fehler auf SG-Seite ermöglichten den Gästen den Satzgewinn (25:20) und damit war die erste Niederlage besiegelt.

Viel besser starteten die Gastgeberinnen gegen den TSV Blaustein. Die SG-Spielerinnen präsentierten sich in der Annahme stark verbessert, was sich auch positiv auf das Angriffsspiel auswirkte. Die Gastgeberinnen lagen mit 22:19 vorn, verloren dann aber nach einer Auszeit der Gäste etwas den Faden, und so ging Satz eins noch mit 23:25 aus. Genauso druckvoll startete die SG auch in Durchgang zwei und hatte am Ende das bessere Ende für sich (25:19). Nun hatten sich aber auch die Gäste etwas gefangen und den SG-Spielerinnen war mittlerweile eine gewisse Müdigkeit anzumerken. Diese schlug sich auch im Ergebnis nieder. Satz drei ging mit 25:20 an Blaustein. Wieder etwas Hoffnung schöpften die Gastgeberinnen in Durchgang vier – bis die Kraft nachließ. Die erfahrenen Gäste ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und siegten mit 25:18.

„Schade, uns hat am Ende die Kraft gefehlt, um dem Spiel nochmals eine Wende geben zu können“, bilanzierte SG-Trainerin Inge Arendt. „Mit dem zweiten Spiel war ich zufrieden, mit dem ersten nicht.“ Die nächsten Gegner beim Heimspieltag in rund zwei Wochen sind nun der SV Horgenzell und der TSV Eningen. Dann wird wieder in der Ochsenhauser Dr.-Hans-Liebherr-Halle gespielt.