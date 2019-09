Ein schulübergreifendes Projekt des Schülerforschungszentrums (SFZ) im Landkreis Biberach ist in Frankfurt mit dem Hauptpreis des Bundesumweltwettbewerbs (BUW) ausgezeichnet worden. Die klugen Köpfe hinter dem Projekt, Marc Auberer und Roman Hauel (Abitur 2019 an der Karl-Arnold-Schule Biberach) sowie Tim Auberer (Klasse 12, Bischof-Sproll-Bildungszentrum Rißegg), hatten in den vergangenen drei Jahren am SFZ in Ochsenhausen eine Feinstaub-App programmiert, die sich bereits über mehrere hochkarätige Auszeichnungen freuen durfte. Der jetzt verliehene Preis des BUW sei das I-Tüpfelchen für eine außergewöhnliche Projektarbeit, teilt das SFZ in einer Pressemeldung mit.

Die drei Nachwuchsforscher haben ein einfaches kostengünstiges Messnetzwerk für Selbstbau-Feinstaub-Sensoren entwickelt, das inzwischen weltweit eingesetzt wird. Es gibt sogar Nutzer in Indien. Die von ihnen programmierte „Feinstaub-App“ zur Überwachung aller Sensoren wurde inzwischen mehr als 1000 MAl im Google-Play-Store heruntergeladen und hat ein Google-Ranking von 4,6. Das ist eine Spitzenposition in der Zufriedenheit der Nutzer. Die drei Entwickler freuen sich, wenn der BUW dazu beiträgt, dass sich die App und das Netzwerk noch weiter verbreiten. Auch ein Online-Zugang ist möglich, unter dem man Einblick in das Feinstaub-Messnetz erhält: https://feinstaub.mrgames-server.de.

Bereits mehrfach ausgezeichnet

Bereits in der diesjährigen Jugend-forscht-Runde erreichten Marc Auberer, Roman Hauel und Tim Auberer den ersten Platz beim Regionalwettbewerb in Ulm und den zweiten Platz auf Landesebene. International wurde das Projekt im April 2019 auf der International Conference of Young Scientists (ICYS) in Kuala Lumpur stellvertretend von Marc Auberer vorgestellt, der dafür mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Für den BUW hatten sich die drei im Frühjahr mit einer umfangreichen schriftlichen Ausarbeitung beworben und waren im Frühsommer zur „Runde der Besten“ zu einer Präsentation vor einer Jury aus hochkarätigen Wissenschaftlern und Pädagogen in Kiel eingeladen worden. Daraufhin erhielten sie die Einladung zur Preisverleihung nach Frankfurt, ohne ihr Endergebnis zu kennen.

Nur ein Hauptpreis vergeben

Dort setzten sich die SFZ-Schüler gegen alle anderen Teams aus Deutschland durch und gewannen den Hauptpreis, der in diesem Jahr nur einmal vergeben wurde. Marc Auberer, Roman Hauel und Tim Auberer haben in der höchsten Kategorie der 17- bis 20-Jährigen gewonnen und ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten.

„Wir freuen uns alle mit und für unsere Jungforscher“, sagt Tobias Beck, der die drei am SFZ in Ochsenhausen betreut hat. „Das ist eine tolle Auszeichnung für drei Jahre intensiver Arbeit und eine Entwicklungszeit, in der die drei eine Wahnsinns-Hartnäckigkeit und -Ausdauer gezeigt haben. Für das SFZ im Landkreis Biberach ist diese Auszeichnung der Jugendlichen auch ein tolles Symbol, denn sie beweist, dass das System im Landkreis Biberach funktioniert. Drei Jugendliche aus Schemmerhofen, die zwei verschiedene Schulen in Biberach besuchen und am SFZ in Ochsenhausen betreut wurden, erreichen Spitzenleistungen. Das ist, was das SFZ ausmacht und wirklich großartig für alle Beteiligten.“