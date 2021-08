Seniorinnen feiern 100. Geburtstag in Ochsenhausen

Für das Altenheim Goldbach ist es ein besonderes Fest, wenn gleich zwei Bewohnerinnen ihren 100. Geburtstag feiern. Daher entschied sich die Heimleitung gemeinsam mit dem Förderverein „mal wieder ein tolles Geburtstagsfest“ zu feiern.

Der Innenhof wurde zur Freilichtbühne, wo das Alphorn-Duo Sabine und Hubert Wiest ihren Auftritt hatten. Das Kräutertheater, eine Tochter des Amateurtheaters Ochsenhausen, hat ein besonderes Stück vorbereitet: „Der Ährenbär“. Im Mittelpunkt stand das Getreide als Lebensgrundlage. Da hatte Vater Ährenbär einiges zu erzählen. Die Gäste hätten aber lieber die Getreideprodukte wie Brot und Kuchen gehabt. Gevatter Ährenbär geriet in Not, aber nur für kurze Zeit. Da kam eine wundersame Gestalt aus dem Gebüsch, wie im Märchen. Die Zauberfee verzauberte nicht nur ihr Publikum, sondern auch das bereitgestellte Getreide in allerfeinsten Kuchen. Und das Geburtstagsfest war gerettet.

Die 100-Jahr-Feier wurde zu einem großen Kuchenfest, das die Herzen im Altenzentrum höher schlagen ließ. So bedankte sich Heike Kehrle, Leiterin den Altenzentrums, bei allen Aktiven.