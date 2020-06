Senioren freuen sich über erfrischendes Eis

Der Förderverein des Altenzentrums Goldbach in Ochsenhausen hat Wort gehalten. Wie angekündigt gab es eine Fortsetzung seiner Eisaktion.So wurde der Innenhof des Zentrums erneut zum Eis-Café, berichtet Franz Baur vom Förderverein. Bei bestem Sommerwetter und klangvollen musikalischen Beiträgen von Sabine und Hubert Wiest genossen die Senioren ihr Eis. Ebenfalls fortgesetzt hat der Förderverein seine Aktion „Fruchtig und Süß“, was drinnen für viel Freude gesorgt hat. Die Aktionen sind möglich, weil der Förderverein immer wieder Spenden erhält. „Der Dank gilt also den stillen Spenderinnen und Spendern“, sagt Baur.