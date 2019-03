Seminar zum „Mythos Arbeitsklima“

Das Bildungswerk Ochsenhuasen bietet einen Kurs mit dem Titel „Mythos Arbeitsklima – Neue Perspektiven durch Spaß an der Zusammenarbeit“ an. Michael R. Schwelling, Systemischer Berater, Trainer und Coach ist dazu am Mittwoch, 27. März, von 18.30 bis 21.30 Uhr in der Realschule Ochsenhausen zu Gast. Statt sich über ein schlechtes Arbeitsklima zu ärgern kommt es darauf an, die belastenden Muster zu erkennen und zielführend mit ihnen umzugehen, heißt es in der Ankündigung. Welche verdeckten Muster und Prozesse lassen sich im Kommunikationsverhalten grundsätzlich unterscheiden? Wie kommt es, dass wir immer wieder in ganz bestimmte Rollen schlüpfen, scheinbar ohne es zu wollen? In dem Seminar geht es darum, diese Verhaltensmuster an sich selbst und an anderen zu erkennen und Wege zu finden, diese Beobachtung in künftiges Verhalten konstruktiv zu integrieren. Nicht nur in der Arbeit, auch in der Familie, im Freundeskreis oder im Verein kann dies helfen.