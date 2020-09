Semester am Bildungswerk Ochsenhausen startet mit 125 Kursen

Lichterloh schlugen die Flammen am Freitagabend kurz nach halb elf in den Himmel. Zwei miteinander verbundene Nebengebäude hinter dem Gemeindehaus und einem Ökonomiegebäude in der Ortsmitte hatten Feuer gefangen und drohten, auf die Nachbargebäude überzugreifen.

Die Feuerwehren aus Wangen und Schomburg waren mit 91 Feuerwehrleuten im Einsatz. Sie verhinderten Schlimmeres. Das DRK Wangen, das mit 18 Einsatzkräften vor Ort war, meldete eine leicht verletzte Person, die ins Krankenhaus Wangen eingeliefert wurde und 14 Betroffene, die ...