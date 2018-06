Seelsorgeeinheit feiert Sommerabend-Gottesdienst

Zum Sommerabend-Gottesdienst hat der Pastoralausschuss der Seelsorgeeinheit St. Benedikt zum Logistikzentrum der Firma Liebherr Ochsenhausen eingeladen. Der Einladung folgten mehr als 300 Besucher. „Am laufenden Band“ war über den Gottesdienst geschrieben, und das Vorbereitungsteam versuchte die Themen Arbeit und Gott zusammenzubringen.

Schon zu Beginn musste Dekan Schänzle einen Arbeiter stoppen, der durch laute Flexgeräusche den Gottesdienst „störte“ und nicht aufhören wollte. In einem kleinen Rollenspiel stellte er dar, dass er am laufenden Band unter Zeitdruck stehe und termingerecht fertig werden müsse.

Der Gedanke, dass Menschen „am laufenden Band“ gefordert und manchmal überfordert sind, zog sich wie ein roter Faden durch den Gottesdienst. In den Kyrierufen stellten drei ganz verschiedene Personen ihre Lebens- und Arbeitssituation mit ihrer Überlastung dar und brachten sie vor Christus: Ein Schüler nach dem Schulabschluss, eine Mutter zwischen Job und Familie, ein Angestellter.

„Ora et labora“

Auch in der Predigt und den Fürbitten ging es um die Wertschätzung der Arbeit eines jeden und darum, Gott in der Arbeit zu finden. Glaube und Arbeit gehören zusammen. Das formulierte schon der heilige Benedikt in seiner Ordensregel „ora et labora“ – „bete und arbeite“. So wurden bei der Gabenbereitung nicht nur Brot und Wein zum Altar gebracht, sondern auch eine Werkzeugkiste, eine Bewerbungsmappe, eine Stempelkarte, eine Lohnabrechnung und die Brot-Zeit, um zu zeigen, dass Gott Leben und Arbeiten durchdringt und immer bei den Menschen ist.

Am Ende bedankte sich der Pastoralausschuss bei der Firma Liebherr und der Musikgruppe unter der Leitung von Ernst Remensperger.