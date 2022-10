Sechs Schüler am GO erhalten Sprachdiplom

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit viel Einsatz und Fleiß haben sie es geschafft. Sechs Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen erhielten als Lohn für ihre Mühen das Cambridge-Zertifikat. „Die mehrstündige Prüfung könnte man als kleines Abitur im Fach Englisch bezeichnen“, betonte Heinz Einwiller. Der Englischlehrer begleitet seit Jahren mit viel Einsatz die Jugendlichen auf ihrem Weg bis zum Sprachexamen. Unter den Teilnehmern des Sprachkurses hat Barbara Dzuganova sogar das Niveau C1 erreicht. „Damit könnte die Schülerin ohne Sprachprüfung an einer britischen Universität studieren“, so der Pädagoge Einwiller. Am Gymnasium Ochsenhausen gibt es jedes Jahr sowohl in Englisch als auch in Französisch und Spanisch die Möglichkeit, Zusatzqualifikationen zu erwerben. „Das sprachliche Profil ist ein Standbein neben vielen an unserer Schule und ich finde es immer wieder bemerkenswert, mit wie viel Elan unsere Schüler ans Werk gehen“, freute sich Elke Ray, die den Jugendlichen ihre Zertifikate überreichte.