Die DLRG-Ortsgruppe Ochsenhausen bietet einen Schwimmkurs für Erwachsene im Hallenbad Herrschaftsbrühl an.

Beginn ist am Montag, 17. September, um 20.15 Uhr. Viele Menschen, vor allem auch Ältere, würden sich gerne in Seen, Freizeitbädern oder Thermalbäder vergnügen, teilt die DLRG mit. Doch oft würde die nötige Sicherheit im Wasser fehlen oder sie könnten nicht schwimmen. Deshalb macht es sich die DLRG nach eigenen Angaben seit vielen Jahren zur Aufgabe, Erwachsenen das Schwimmen beizubringen.

Die Teilnehmer im Alter von 20 bis 75 Jahren werden ohne Leistungsdruck und in kleinen Gruppen von Schwimmlehrern der DLRG unterrichtet. Informationen und Anmeldung bei Hans Burr, Telefon 07352/8561, oder bei Kursbeginn im Hallenbad.