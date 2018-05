Schwierige Themen bei Klausurtagung

Die Ochsenhauser Gemeinderäte haben in Eriskirch am Bodensee eine Klausurtagung abgehalten. Bei den Beratungen, die von Freitag bis Sonntag dauerten, wurden wichtige Themen besprochen, die die Stadt derzeit beschäftigen. Dies schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Dabei sei es unter anderem um das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gegangen. Auch die weitere Entwicklung der Schulen und der Kindergärten sei diskutiert worden. Weitere Fragen, die besprochen worden seien, waren der Verkehr, die innerörtliche Infrastruktur sowie die Digitalisierung und die Frage, welche Aufgaben die Stadt in Zukunft leisten will und kann.

Bürgermeister Andreas Denzel stellte zum Abschluss der Klausurtagung laut Pressemitteilung fest, dass mit den Beratungen eine gute Grundlage für künftige Entscheidungen des Gemeinderats geschaffen worden sei. „Außerdem hat die Atmosphäre im Gästehaus das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit über die Fraktionsgrenzen hinweg positiv verstärkt“, so das Stadtoberhaupt.

Einig seien sich alle Teilnehmer darin gewesen, solche Beratungen in Zukunft öfter abzuhalten.