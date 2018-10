Schwarzes Wochenende für den KSC

Vier Spiele, drei Niederlagen: Das ist die Bilanz der Kegelteams des KSC Hattenburg am vergangenen Spieltag gewesen. Keine Chance ließ der Aufstiegsfavorit Lonsee den KSC-Männern in der Verbandsliga. Die Verbandsliga-Frauen verloren in Essingen.

Verbandsliga Männer: EKC Lonsee – KSC Hattenburg 7:1 (3610:3437). Gegen fünf 600er-Ergebnisse des Gastgebers waren die Hattenburger machtlos. Bereits in den Anfangspaarungen ließen Roland Chioditti (565/0) und André Weitzmann (543/0) die Lonseer davonziehen. Marco Chioditti (569/0) konnte zumindest bis zum letzten Durchgang mithalten. Den Ehrenpunkt für den KSC erkämpfte Tobias Saiger (575/1). Die guten Leistungen von Matthias Moser (593/0) und Reinhold Schädler (592/0) am Ende wurden ebenfalls nicht mehr belohnt. Die Hattenburger treten nun am kommenden Samstag beim SKC Berg im Bezirkspokal-Halbfinale an.

Verbandsliga Frauen: SG Essingen – KSC Hattenburg 5:3 (3121:3120). Die Hattenburgerinnen verloren mit dem denkbar knappsten Ergebnis. Verena Greif (523/1) und Marina Riegger (460/0) brachten die Gäste zunächst in Führung. Monika Fucker (506/1) und Julia Schmidt (566/1) konnten die KSC-Führung noch weiter ausbauen. Sara Heering (540/0) und Christine Dolderer (525/0) stemmten sich gegen die starken Essinger Schlussspielerinnen und die drohende Niederlage letztlich vergeblich.

2. Bezirksliga Männer: SF Friedrichshafen III – KSC Hattenburg II 5:3 (3212:3210). Wie bei den Verbandsliga-Frauen ereilte Hattenburgs „Zweite“ die Niederlage mit dem letzten Schub. Daniel Bechter (550/1) und Felix Pfeiffer (530/0) konnten sich zunächst einen Vorsprung herausspielen. Roland Fucker (492/0) und Marco Chioditti (550/0) gaben dann aber den Vorsprung aus der Hand. Rolf Ludescher (547/1) und Raphael Dolderer (541/1) versuchten alles, um die Partie erneut zu drehen, doch am Ende fehlten lediglich zwei Holz für einen Punktgewinn.

Bezirksklasse Gemischt: SKV Albstadt – KSC Hattenburg 1:5 (1703:1746). Den einzigen Lichtblick für die Hattenburger an diesem Spieltag bescherte dem KSC die gemischte Mannschaft. Elli Heim (389/0) und Elisabeth Fingerle (462/1) zunächst in Rückstand gerieten. Josef Hermann (423/1) und Thorsten Klawitter (472/1) machten den Rückstand jedoch wett und so holte die „Gemischte“ des KSC die ersten Auswärtszähler.