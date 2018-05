Schwäbischer Frühling beginnt am Mittwoch

Über Christi Himmelfahrt treffen sich wieder international renommierte Künstler in den Räumen des Klosters Ochsenhausen, um in einer Probenphase das Programm für die Konzerte vom 9. bis zum 13. Mai zu erarbeiten.

Das Eröffnungskonzert am Mittwoch ist ausverkauft, für die anderen Konzerte gibt es noch Karten. Die Klaviertrios von Johannes Brahms werden am Donnerstag ab 18 Uhr im Bibliothekssaal aufgeführt, „Artists in Residence und Next Generation“ stehen dort am Freitag ab 19.30 Uhr auf der Bühne. Hier gibt es noch wenige Restkarten. Am Samstag, 17 Uhr, lädt das Roland-Batik-Trio mit seinem Programm „Piña Colada“ in den Bräuhaussaal ein. Bei der sonntäglichen Matinee um 11 Uhr im Bibliothekssaal steht sowohl virtuose als auch kuriose Musik im Mittelpunkt: Werke für Violine und Klavier des Violinisten und Komponisten Fritz Kreisler, spanische Musik von De Falla und Granados, sowie Auszüge aus der Musik aus „West Side Story“.

Mit Schuberts Oktett, einem Meisterwerk, sowie Kreutzers Septett op. 62 enden die Festspiele mit dem Abschlusskonzert um 17 Uhr.