Schulsieger am GO steht fest

Dass Vorlesen Spaß macht, davon konnten sich die Fünft- und Sechstklässler am Gymnasium Ochsenhausen (GO) überzeugen. Beim diesjährigen Schulentscheid, der traditionell unter den Klassensiegern der Sechstklässler ausgetragen wird, waren diesmal auch die ganz Kleinen mit von der Partie.

„Nach all den Coronabeschränkungen der Vergangenheit freuen wir uns über dieses Highlight im Schuljahr, das endlich wieder in einem größeren Rahmen begangen werden kann“, betont Elke Ray. Die Schulleiterin findet die Idee, auch die Fünftklässler bei der Endrunde zusehen und zuhören zu lassen, gut. „Da erfahren die Schülerinnen und Schüler, was im nächsten Jahr auf sie zukommt und lernen ganz nebenbei vielleicht noch neue Bücher kennen“, so Ray.

Im voll besetzten Musiksaal war die Atmosphäre dann auch sehr konzentriert, als die drei Vorleser zunächst ihre mitgebrachten Lektüren zum Besten gaben, bevor sie einen Fremdtext vortragen mussten. Der Klassiker „Drachenreiter“ von Erfolgsautorin Cornelia Funke ist fast schon ein Muss bei Vorlesewettbewerben. Eliah Kneer trug daraus eine spannende Textstelle vor. Sarah Schlindwein hatte sich für „Scary Harry“ von Sonja Kaiblinger entschieden. Die skurrile Geschichte von einem Sensenmann, der auch mal Urlaub von seinem gruseligen Job machen will, unterhielt die Zuhörer mit witzigen und flotten Passagen.

Schließlich überzeugte Sina Burkhardt am meisten, wenn auch die Entscheidung nicht ganz einfach war. Die Jury, bestehend aus den drei Deutschlehrern der sechsten Klassen, Elke Ray und Patricia Götz von der „Lesebar“ in Ochsenhausen, sah vor allem die Sicherheit beim Lesen und die Souveränität der Darstellung gegeben – und das nicht nur bei Sina Burkhardts eigenem Buch, dem Roman „Winston – ein Kater auf geheimer Mission“ von Frauke Scheunemann. Auch der Fremdtext, ein Kapitel aus Otfried Preußlers Kunstmärchen „Die Abenteuer des starken Wanja“, konnte die Schulsiegerin nicht aus der Ruhe bringen. Am Ende war der Jubel groß, als der Spruch der Jury bekannt gemacht wurde. Alle drücken nun Sina die Daumen, wenn sie in der nächsten Runde im Kreisentscheid gegen ihre Konkurrenten aus anderen Schulen antreten muss.