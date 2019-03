Die Schüler der Musik-AGs des Gymnasiums Ochsenhausen laden am Dienstag, 2. April, um 18.30 Uhr in den Gemeindesaal des Gymnasiums ein. Die Kollegen Ulrike Hänle, Christian Neuburger, Verena Stei, Michael Strele (Jugendmusikschule) und Sonja Besler sorgen mit ihren Arbeitsgemeinschaften in diesem Jahr wieder für ein ausgewogenes Musikprogramm aus allen musikalischen Sparten, teilt die Schule mit.Der Eintritt ist frei. Die Schüler freuen sich über eine kleine Spende.